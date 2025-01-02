Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH IMARU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH IMARU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH IMARU
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công ty TNHH IMARU

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH IMARU

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số nhà 38A, Quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Quản lý chính fanpage VETVET ENGLISH
Lập kế hoạch truyền thông tháng: content social, content ads
Triển khai content post/reels hàng ngày cho fanpage VETVET English (Viết content + thiết kế đơn giản)
Build group "Học Tiếng Anh giao tiếp cùng VETVET"
Báo cáo về chi tiết các hoạt động, hiệu quả truyền thông theo tuần
Lên ý tưởng về các hoạt động truyền thông khác có thể triển khai để tiếp cận tệp khách tiềm năng
2. Support team các dự án khác:
Task research thông tin
Brainstorm cùng chị Hân để cho thêm ý tưởng về các hoạt động có thể triển khai

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về truyền thông, marketing là một lợi thế.
Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng thiết kế đơn giản.
Năng động, nhiệt huyết và có khả năng làm việc nhóm.
Chủ động trong công việc.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Tại Công ty TNHH IMARU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Trao đổi theo năng lực của ứng viên
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Training kiến thức ngành Truyền thông - Marketing
Mentor 1:1 về Career Path và các vấn đề khác trong cuộc sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IMARU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 38A, Quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành

