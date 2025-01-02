Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH IMARU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH IMARU
- Hà Nội:
- Số nhà 38A, Quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Quản lý chính fanpage VETVET ENGLISH
Lập kế hoạch truyền thông tháng: content social, content ads
Triển khai content post/reels hàng ngày cho fanpage VETVET English (Viết content + thiết kế đơn giản)
Build group "Học Tiếng Anh giao tiếp cùng VETVET"
Báo cáo về chi tiết các hoạt động, hiệu quả truyền thông theo tuần
Lên ý tưởng về các hoạt động truyền thông khác có thể triển khai để tiếp cận tệp khách tiềm năng
2. Support team các dự án khác:
Task research thông tin
Brainstorm cùng chị Hân để cho thêm ý tưởng về các hoạt động có thể triển khai
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng thiết kế đơn giản.
Năng động, nhiệt huyết và có khả năng làm việc nhóm.
Chủ động trong công việc.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Tại Công ty TNHH IMARU Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Training kiến thức ngành Truyền thông - Marketing
Mentor 1:1 về Career Path và các vấn đề khác trong cuộc sống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IMARU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
