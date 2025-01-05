Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Dịch vụ quảng cáo

- Viết bài truyền thông về thị trường giao dịch hàng hóa và các sự kiện, hoạt động của MXV đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; website, facebook, youtube, linkedin của MXV.

- Quản lý và vận hành các kênh truyền thông của MXV: website, facebook, youtube, linkedin.

- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tuyên truyền về hoạt động của MXV và thị trường giao dịch hàng hóa.

- Soạn thảo các thông cáo báo chí; bài viết, bài phát biểu, diễn văn của Lãnh đạo MXV; các ấn phẩm đối ngoại của MXV.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đơn vị báo chí, đối tác truyền thông của MXV.

- Liên hệ và booking phương tiện truyền thông.

- Phối hợp với các Khối/Trung tâm/Bộ phận khác để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có khả năng viết bài và biên tập thông tin.

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe.

- Tổ chức phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

- Kỹ năng sắp xếp tổ chức công việc hiệu quả. Báo cáo tình hình thực hiện công việc tới cấp quản lý trực tiếp theo quy định.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook.

- Có khả năng sáng tạo trong công việc.

Quyền Lợi

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để phục vụ cho công việc.

Được tiếp cận, cập nhật thông tin về các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như nông sản, kim loại, năng lượng.Đồng thời được làm việc với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa quốc tế từ Mỹ, Anh, Hồng Kông….

Phát triển tiềm năng bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của MXV và các hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Chế độ lương thưởng và chế độ phúc lợi, nghỉ mát, khám sức khỏe, thẻ bảo hiểm sức khỏe,tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ, nghỉ tết… theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

