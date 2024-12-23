Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu xu hướng yêu thích của cộng đồng để lựa chọn chủ đề hot và xây dựng nội dung phù hợp

Quay dựng, chỉnh sửa ảnh, video cơ bản

Lên ý tưởng, kịch bản quay, dựng các video về thương hiệu, dịch vụ cho công ty, đặc biệt là kênh Facebook, Tiktok..

Phối hợp với team thiết kế/ video/ agency bảo đảm đồng nhất và hiệu quả cho nội dung content.

Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc.

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch marketing cùng team.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ

Biết chỉnh sửa ảnh, video trên Canva, tiktok

Quay dựng, chỉnh sửa ảnh, video cơ bản

Yêu thích sáng tạo nội dung

Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc, tìm kiếm thông tin tốt, am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan

Có trách nhiệm trong công việc, tận tâm, nhiệt tình và trung thực

Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng nội dung/hình ảnh, bắt trends tốt

Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8 -15 triệu tùy năng lực.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại

Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, Nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin