Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Carpla làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Tasco HH2 - 2 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển chiến lược thương hiệu:

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu ngắn hạn và dài hạn.

Phối hợp nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ nhằm đề xuất định hướng thương hiệu.

2. Quản lý hình ảnh thương hiệu:

Giám sát việc thực hiện các nguyên tắc thương hiệu trong các kênh truyền thông.

Quản lý tài liệu thương hiệu (đồ họa, logo, video, banner...).

3. Triển khai các hoạt động truyền thông:

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông để tăng nhận diện và đồng nhất thương hiệu.

Quản lý các kênh truyền thông online và offline (website, social media, TVC, sự kiện, PR...).

Phân tích dữ liệu marketing, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng sáng tạo, lên kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Chủ động, nhiệt tình và cam kết với công việc.

Tư duy phân tích và đổi mới linh hoạt.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Đặc biệt là truyền thông thương hiệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Carpla Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Cơ hội đào tạo, phát triển bản thân và thăng tiến trong sơ đồ tổ chức.

Chính sách phúc lợi: BHXH, BHSK, team building, thưởng lễ, etc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Carpla

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin