Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
- Hà Nội:
- 99 Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin, hình ảnh mới nhất về dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu liên quan đến Phòng khám. Chụp ảnh quay phim cơ bản
Dựng phim và chỉnh sửa video: Video quảng cáo, Viral clips, Animation...
Quay, dựng các sự kiện nội bộ phục vụ truyền thông nội bộ như 8/3, 1/6, 20/10,...Chịu trách nhiệm về chất lượng phim ảnh được giao phụ trách
Chụp ảnh, quay phim các sự kiện, cuộc họp của Phòng khám. Chụp ảnh, quay phim các sự kiện của Bác sĩ
Lưu trữ và quản lý các dữ liệu video, hình ảnh của Phòng khám.
Phối hợp xây dựng kịch bản, xây dựng video với các Agency bên ngoài khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader trong phạm vi công việc đảm nhiệm
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kĩ năng sử dụng các phần mềm dựng phim, đồ họa chuyên nghiệp, cũng như các phần mềm liên quan đến chuyên môn
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp : 35k/ca
Thời gian làm việc: 44h/tuần, từ 8h – 17h
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
