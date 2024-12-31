Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 99 Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin, hình ảnh mới nhất về dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu liên quan đến Phòng khám. Chụp ảnh quay phim cơ bản
Dựng phim và chỉnh sửa video: Video quảng cáo, Viral clips, Animation...
Quay, dựng các sự kiện nội bộ phục vụ truyền thông nội bộ như 8/3, 1/6, 20/10,...Chịu trách nhiệm về chất lượng phim ảnh được giao phụ trách
Chụp ảnh, quay phim các sự kiện, cuộc họp của Phòng khám. Chụp ảnh, quay phim các sự kiện của Bác sĩ
Lưu trữ và quản lý các dữ liệu video, hình ảnh của Phòng khám.
Phối hợp xây dựng kịch bản, xây dựng video với các Agency bên ngoài khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader trong phạm vi công việc đảm nhiệm

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên môn về quay phim, chụp ảnh, dựng phim...
Có kĩ năng sử dụng các phần mềm dựng phim, đồ họa chuyên nghiệp, cũng như các phần mềm liên quan đến chuyên môn
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 -10 tr + PC
Phụ cấp : 35k/ca
Thời gian làm việc: 44h/tuần, từ 8h – 17h
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

