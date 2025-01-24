Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 45 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Mức lương
17 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19 Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, quận 2 thành phố Thủ Đức, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 17 - 45 Triệu

Thể hiện tài năng nhảy múa trên livestream hoặc sân khấu.
Tương tác với khán giả, xây dựng hình ảnh cá nhân
Tham gia các hoạt động và dự án của công ty. động
Tham gia các hoạt động và dự án của công ty.
đ

ng

Với Mức Lương 17 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Đam mê nhảy múa, ngoại hình sáng sân khấu.
Đam mê nhảy múa, ngoại hình sáng sân khấu.
· Ưu tiên ứng viên có học nhảy, sẽ được đào tạo them khi nhận việc.
·
Ưu tiên ứng viên
, sẽ được đào tạo
.
· Độ tuổi: Từ 18 đến 30
· Tự tin giao tiếp trước ống kính, vũ đạo chuyên nghiệp
· Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao của nam từ 1m7, nữ từ 1m6
· Có khả năng thu hút, dẫn dắt người xem;
· Làm việc Fulltime (8 tiếng/ngày), một tuần off 1 ngày, một tháng off 4 ngày

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Cam kết UP TO 20.000.000 VNĐ/tháng + Hoa hồng (KHÔNG GIỚI HẠN);
·
Thu nhập: Cam kết UP TO 20.000.000 VNĐ/tháng + Hoa hồng (KHÔNG GIỚI HẠN);
· Được tài trợ trang phục $300 -$500/tháng, trang trí phòng Live theo sự kiện mỗi tháng;
· Văn phòng làm việc tiện nghi, trang thiết bị xịn sòvà hiện đại
· Được ký kết hợp đồng với Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi;
· IDOL có độ nhận diện nhất định và nổi tiếng cao thì sẽ được hưởng thêm một số quyền lợi ưu tiên;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24 Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

