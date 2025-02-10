Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - P37 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - HCM, Quận Thủ Đức

Dịch vụ quảng cáo

Livestream trên nền tảng Tiktok

Giao lưu, tương tác với người xem

Khuyến khích người xem tặng quà

Yêu Cầu Công Việc

KHÔNG THUỘC QUẢN LÝ CỦA ĐẠI LÝ TIKTOK LIVE

Ngoại hình ưa nhìn

Có tài năng ca hát, nhảy múa, pk ,...

Có background đẹp (đối với idol live ở nhà)

Ưu tiên có sẵn thiết bị live (đối với idol live ở nhà)

Ưu tiên có kinh nghiệm live app khác

Cách thức ứng tuyển : Quay 1 video giới thiệu bản thân và thể hiện tài năng trong 1 -2p

Yêu cầu đối với idol để được duy trì lương - 1 tháng live ít nhất 20 ngày 60 giờ - Đăng 4 video mỗi tháng , gắn hastag của cty - Từ tháng thứ 2 trở đi , idol cần đạt ít nhất 50k kim cương để được duy trì lương cứng - Từ tháng thứ 3 trở đi , idol cần đạt ít nhất 100k kim cương để được duy trì lương cứng - Idol đã tham gia đại lý khác nhưng cố tình nói dối, nếu bị phát hiện, cty có quyền không trả lương và dừng hợp tác - idol không được vi phạm sập live, sập lần 1 , trừ 20% LC, lần 2 trừ 50 %LC, lần 3 trừ 100% LC. Nếu vi phạm lỗi nghiêm trọng dù chỉ 1 lần thì trừ 100% LC

Quyền Lợi

Được đào tạo các kỹ năng năng live chuyên nghiệp

Tham gia các khóa đào tạo, tập luyện do công ty cung cấp

Được hỗ trợ đẩy tương tác, tăng độ tiếp cận người xem qua phiên live và video

Hỗ trợ nghỉ ngơi tại công ty nếu nhà xa đối với idol live tại công ty

