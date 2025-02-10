Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
JobsGO Recruit

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại JobsGO Recruit

Mức lương
3 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- P37 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức

- HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

Livestream trên nền tảng Tiktok
Giao lưu, tương tác với người xem
Khuyến khích người xem tặng quà

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG THUỘC QUẢN LÝ CỦA ĐẠI LÝ TIKTOK LIVE
Ngoại hình ưa nhìn
Có tài năng ca hát, nhảy múa, pk ,...
Có background đẹp (đối với idol live ở nhà)
Ưu tiên có sẵn thiết bị live (đối với idol live ở nhà)
Ưu tiên có kinh nghiệm live app khác
Cách thức ứng tuyển : Quay 1 video giới thiệu bản thân và thể hiện tài năng trong 1 -2p
Cách thức ứng tuyển :
Yêu cầu đối với idol để được duy trì lương - 1 tháng live ít nhất 20 ngày 60 giờ - Đăng 4 video mỗi tháng , gắn hastag của cty - Từ tháng thứ 2 trở đi , idol cần đạt ít nhất 50k kim cương để được duy trì lương cứng - Từ tháng thứ 3 trở đi , idol cần đạt ít nhất 100k kim cương để được duy trì lương cứng - Idol đã tham gia đại lý khác nhưng cố tình nói dối, nếu bị phát hiện, cty có quyền không trả lương và dừng hợp tác - idol không được vi phạm sập live, sập lần 1 , trừ 20% LC, lần 2 trừ 50 %LC, lần 3 trừ 100% LC. Nếu vi phạm lỗi nghiêm trọng dù chỉ 1 lần thì trừ 100% LC

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kỹ năng năng live chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo, tập luyện do công ty cung cấp
Được hỗ trợ đẩy tương tác, tăng độ tiếp cận người xem qua phiên live và video
Hỗ trợ nghỉ ngơi tại công ty nếu nhà xa đối với idol live tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

