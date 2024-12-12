Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 158, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc tạo dựng video cơ bản, chỉnh sửa, cắt ghép, biên tập hậu kỳ hình ảnh, video, clip để tạo nên một sản phẩm video hoàn chỉnh.

- Phối hợp với team Marketing và các bộ phận liên quan, xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm, phát triển hình ảnh công ty.

- Gửi sản phẩm cho khách và Update sản phẩm lên server (Sẽ được hướng dẫn chi tiết).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như: Photoshop, Premiere, After Effects...

- Sáng tạo, có khả năng tư duy logic về bố cục cục, hình ảnh, màu sắc, xu hướng thiết kế.

- Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

- Chế độ bảo hiểm khi là nhân viên chính thức

- Hỗ trợ máy tính làm việc tại công ty khi là nhân viên chính thức

- Lương tháng 13 theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin