Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 158, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc tạo dựng video cơ bản, chỉnh sửa, cắt ghép, biên tập hậu kỳ hình ảnh, video, clip để tạo nên một sản phẩm video hoàn chỉnh.
- Phối hợp với team Marketing và các bộ phận liên quan, xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm, phát triển hình ảnh công ty.
- Gửi sản phẩm cho khách và Update sản phẩm lên server (Sẽ được hướng dẫn chi tiết).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như: Photoshop, Premiere, After Effects...
- Sáng tạo, có khả năng tư duy logic về bố cục cục, hình ảnh, màu sắc, xu hướng thiết kế.
- Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế đồ họa như: Photoshop, Premiere, After Effects...
- Sáng tạo, có khả năng tư duy logic về bố cục cục, hình ảnh, màu sắc, xu hướng thiết kế.
- Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Chế độ bảo hiểm khi là nhân viên chính thức
- Hỗ trợ máy tính làm việc tại công ty khi là nhân viên chính thức
- Lương tháng 13 theo quy định của công ty
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Chế độ bảo hiểm khi là nhân viên chính thức
- Hỗ trợ máy tính làm việc tại công ty khi là nhân viên chính thức
- Lương tháng 13 theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI