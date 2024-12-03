Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Tổng Công Ty Thăng Long CTCP

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông, tổ chức các sự kiện, hoạt động tập thể của Tổng công ty
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện quảng bá hình ảnh của Tổng công ty
- Phụ trách viết bài PR, thông cáo báo chí, phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, tiktok, youtube..
- Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông.
- Phụ trách và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông, marketing hoặc chuyên ngành liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoạt động truyền thông. Ưu tiên ứng viên đã làm truyền thông tại tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
- Có khả năng khuấy động không khí, kết nối mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Biết quay phim/ chụp ảnh/ thiết kế đồ hoạ, các phần mềm ứng dụng là một lợi thế
Ngành nghề: Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông, marketing hoặc chuyên ngành liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoạt động truyền thông. Ưu tiên ứng viên đã làm truyền thông tại tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
- Có khả năng khuấy động không khí, kết nối mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Biết quay phim/ chụp ảnh/ thiết kế đồ hoạ, các phần mềm ứng dụng là một lợi thế

Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Thăng Long CTCP

Tổng Công Ty Thăng Long CTCP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 72 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

