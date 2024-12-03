Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
- Hà Nội:
- Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông, tổ chức các sự kiện, hoạt động tập thể của Tổng công ty
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện quảng bá hình ảnh của Tổng công ty
- Phụ trách viết bài PR, thông cáo báo chí, phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, tiktok, youtube..
- Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông.
- Phụ trách và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông, marketing hoặc chuyên ngành liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoạt động truyền thông. Ưu tiên ứng viên đã làm truyền thông tại tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
- Có khả năng khuấy động không khí, kết nối mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Biết quay phim/ chụp ảnh/ thiết kế đồ hoạ, các phần mềm ứng dụng là một lợi thế
Ngành nghề: Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoạt động truyền thông. Ưu tiên ứng viên đã làm truyền thông tại tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
- Có khả năng khuấy động không khí, kết nối mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Biết quay phim/ chụp ảnh/ thiết kế đồ hoạ, các phần mềm ứng dụng là một lợi thế
Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI