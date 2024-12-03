Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông, tổ chức các sự kiện, hoạt động tập thể của Tổng công ty

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện quảng bá hình ảnh của Tổng công ty

- Phụ trách viết bài PR, thông cáo báo chí, phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, tiktok, youtube..

- Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông.

- Phụ trách và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông, marketing hoặc chuyên ngành liên quan

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoạt động truyền thông. Ưu tiên ứng viên đã làm truyền thông tại tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

- Có khả năng khuấy động không khí, kết nối mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Biết quay phim/ chụp ảnh/ thiết kế đồ hoạ, các phần mềm ứng dụng là một lợi thế

