Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa A3, Chung cư An Bình, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Hỗ trợ ghim sản phẩm trong các buổi livestream
Đọc chỉ số kênh và cập nhật xu hướng quan tâm của khách hàng cho live chính
Hỗ trợ đọc comment của khách
Comment seeding cho phiên live
Làm việc theo ca, giờ hành chính hoặc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tích cực, thân thiện.
Khả năng sử dụng máy tính thành thạo.
Có kinh nghiệm vận hành live từ 2 tháng, không biết sẽ được đào tạo, có thể không cần lên hình
Có thể làm việc theo 1 trong 2 khung giờ: 11h-14h, 19h-22h sáng
Làm việc luân phiên ca trong tuần
Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: tính theo giờ + thưởng hiệu quả công việc, và tăng theo chức trách và thời gian làm việc tại công ty
Gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng
Xoay ca linh hoạt theo lịch học
Được hỗ trợ mộc và số liệu theo từng phòng ban đang làm việc ( nếu cần )
Được Tham gia học hỏi & phát triển, hướng đẫn bởi những Mentor dày dặn kinh nghiệm
Đồ ăn vặt và thức uống miễn phí cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
