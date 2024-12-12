Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa A3, Chung cư An Bình, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Hỗ trợ ghim sản phẩm trong các buổi livestream

Đọc chỉ số kênh và cập nhật xu hướng quan tâm của khách hàng cho live chính

Hỗ trợ đọc comment của khách

Comment seeding cho phiên live

Làm việc theo ca, giờ hành chính hoặc theo sự phân công của quản lý

Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tích cực, thân thiện.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Có kinh nghiệm vận hành live từ 2 tháng, không biết sẽ được đào tạo, có thể không cần lên hình

Có thể làm việc theo 1 trong 2 khung giờ: 11h-14h, 19h-22h sáng

Làm việc luân phiên ca trong tuần

Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: tính theo giờ + thưởng hiệu quả công việc, và tăng theo chức trách và thời gian làm việc tại công ty

Gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng

Xoay ca linh hoạt theo lịch học

Được hỗ trợ mộc và số liệu theo từng phòng ban đang làm việc ( nếu cần )

Được Tham gia học hỏi & phát triển, hướng đẫn bởi những Mentor dày dặn kinh nghiệm

Đồ ăn vặt và thức uống miễn phí cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

