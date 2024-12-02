Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Appota Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quay và dựng các video quảng bá thương hiệu của Appota trên các kênh Facebook, TikTok, Youtube,...

Chụp ảnh các sự kiện nội bộ của công ty

Thực hiện xử lý hậu kỳ cho các video về các sự kiện, hoạt động của công ty

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut,...

Có tư duy về bố cục, ánh sáng hình ảnh, am hiểu về các thiết bị quay phim

Có tư duy thẩm mỹ, bắt trend tốt

Tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng

Ứng viên đính kèm Portfolio sản phẩm đã thực hiện.

Tại Công ty Cổ phần Appota Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)

Ghi nhận sự đóng gópthông qua các khoảnthưởng phong phú, hấp dẫngóp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13...

Ghi nhận sự đóng góp

thưởng phong phú, hấp dẫn

Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.

Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lựcvà lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talkchia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk

Cólộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

lộ trình thăng tiến rõ ràng

Văn hóa làm việc độc đáo

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ đượclàm việc mình thích, thích việc mình làmvới văn hóa"No Boss Just Leader"cùng 7 giá trị cốt lõiIAPPOTA.

làm việc mình thích, thích việc mình làm

"No Boss Just Leader"

IAPPOTA.

Mỗi cá nhân đượctrao quyềnchủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

trao quyền

Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.

Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.

Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ...

Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...

Thời gian làm việc

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Ba Đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin