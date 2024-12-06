Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 233 Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ xây dựng kịch bản livestream

- Trực livestream: ghim giá, minigame, hỗ trợ mẫu trong quá trình live, nhắc kịch bản MC, hỗ trợ xử lý sự cố (nếu có)

- Trả lời tin nhắn khách hàng trong live

- Đảm bảo thiết bị live luôn trong trạng thái sẵn sàng: đèn live, điện thoại , sắp xếp , là ủi quần áo trước buổi live

- Sắp xếp, quản lý nắm bắt thông tin sản phẩm cùng nhân viên livestream

- Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận liên quan đến livestream.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm liên quan đến quá trình vận hành livestream là 1 điểm cộng).

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, rõ ràng không ngọng.

- Nhiệt tình nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc

- Có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực tốt.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7-12tr/tháng = Lcb + %doanh số

Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu

Nghỉ 1 ngày/tuần

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm, teambuilding,..

Ưu đãi mua hàng của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.