Tuyển Dịch vụ quảng cáo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

• Chụp ảnh học sinh tại công ty, tiễn học sinh trên sân bay và các sự kiện công ty.

• Xử lý và chỉnh sửa ảnh bằng đảm bảo chất lượng hình ảnh đạt tiêu chuẩn.

• Có khả năng quay cơ bản các video và sự kiện nhỏ của công ty như trường tới thăm,học sinh bay,....

• Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các ý tưởng quảng bá hiệu quả.

• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.

• Thành thạo phần mềm Photoshop,Lightroom.

• Có tư duy sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và khả năng nắm bắt xu hướng.

• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản các phần mềm như Lightroom, Photoshop, Premiere, CapCut,.... hoặc có kinh nghiệm quay dựng video.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cơ: 9 - 11 triệu. ( Xét duyệt tăng lương theo quý )

• Lương thưởng tết, thưởng quý, đóng BHXH và các chế độ khác...

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

