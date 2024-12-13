Tuyển Dịch vụ quảng cáo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
• Chụp ảnh học sinh tại công ty, tiễn học sinh trên sân bay và các sự kiện công ty.
• Xử lý và chỉnh sửa ảnh bằng đảm bảo chất lượng hình ảnh đạt tiêu chuẩn.
• Có khả năng quay cơ bản các video và sự kiện nhỏ của công ty như trường tới thăm,học sinh bay,....
• Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các ý tưởng quảng bá hiệu quả.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.
• Thành thạo phần mềm Photoshop,Lightroom.
• Có tư duy sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và khả năng nắm bắt xu hướng.
• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản các phần mềm như Lightroom, Photoshop, Premiere, CapCut,.... hoặc có kinh nghiệm quay dựng video.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương cơ: 9 - 11 triệu. ( Xét duyệt tăng lương theo quý )
• Lương thưởng tết, thưởng quý, đóng BHXH và các chế độ khác...
• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
