Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần quốc tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Livestream TikTok, giới thiệu sản phẩm nhãn hàng, tương tác với người xem và điều hướng mua hàng trên Live.

• Tham gia xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi phiên để gia tăng hiệu quả.

• Tiếp nhận thông tin sản phẩm, thương hiệu nhằm đảm bảo tính chính xác và đưa ra kịch bản/câu chuyện... hiệu quả.

• Nghiên cứu, cập nhật cácxu hướng và phong cách Livestream mới.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch Livestream và cùng đưa ra giải pháp

Yêu Cầu Công Việc

• Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok/ shopee.

• Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn;

• Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, không nói ngọng, ứng biến linh hoạt theo tình huống.

• Tinh thần học hỏi, Có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : lên trên 20 – 50tr tùy năng lực ngày làm việc 4 tiếng (lvie 2 ca mỗi ca 2 tiếng hoặc live thông 4 tiếng) – lương cứng khởi điểm 9-13tr + % 2 doanh thu => Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

