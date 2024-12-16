Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 125 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Nghiên cứu, phân tích và cập nhật xu hướng thị trường.
• Tìm hiểu và cập nhật thường xuyên các quy định, chính sách của các nền tảng socials.
• Tìm kiếm, phân tích, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với KOL/KOCs.
• Đàm phán, thương lượng chi phí và ký kết hợp đồng với các đối tượng trên.
• Thực hiện các đánh giá chi tiết kênh theo tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của khách hàng
• Đánh giá và báo cáo công việc hàng tuần/tháng cho trưởng phòng, teamwork hiệu quả.
• Đảm bảo thực hiện chính xác, đầy đủ các quy trình nội bộ về thanh toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên. (1996-2002)
• 1 năm kinh nghiệm booking KOLs
• Giao tiếp tốt, thương lượng và xử lý tình huống linh hoạt.
• Đam mê nghiên cứu, sáng tạo nội dung giải trí trên nền tảng số.
• Ưu tiên:
+ Kinh nghiệm quản lý người nổi tiếng hoặc làm admin các hội nhóm trên MXH.
+ Từng làm việc tại các MCN như Metub, Điền Quân, DCGR,...
+ Kinh nghiệm network và booking trong lĩnh vực gaming.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng (từ 10-15 triệu) + Phụ cấp + Thưởng
• Chính sách thưởng: thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.
• Chế độ phúc lợi
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
• Cơ hội phát triển sự nghiệp
Các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng,...
Coaching trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đầy thách thức.
• Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần
Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Các sự kiện nội bộ hàng tuần, hàng tháng.
• Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược
Trở thành nhân tố chủ chốt trong các dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình nhân sự.
Tham gia vào các dự án quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 37 Đường Nguyễn Văn Huyên - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

