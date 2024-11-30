Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây Dựng Ánh Sáng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây Dựng Ánh Sáng Việt
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 916 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Phụ thợ chính làm các công việc có liên quan, gia công các hạng mục bảng quảng cáo
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Được hướng dẫn, training khi đến làm việc.
Liên hệ: [protected info]
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, linh động trong công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, thẩm mỹ, có trách nhiệm .
Có sức khỏe tốt
Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây Dựng Ánh Sáng Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương + hỗ trợ phụ cấp + tăng ca x 1.5
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật hiện hành (BHXH, BHYT...).
Thưởng Lễ, Tết tháng 13.
Thưởng thêm tháng 14 nếu bạn là nhân viên xuất sắc nhất tổ.
Thưởng thêm nếu hoàn thành tốt công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây Dựng Ánh Sáng Việt
