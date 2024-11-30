Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây Dựng Ánh Sáng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 916 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Phụ thợ chính làm các công việc có liên quan, gia công các hạng mục bảng quảng cáo

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Được hướng dẫn, training khi đến làm việc.

Liên hệ: [protected info]

Yêu Cầu Công Việc

Sáng tạo, linh động trong công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, thẩm mỹ, có trách nhiệm .

Có sức khỏe tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng lương + hỗ trợ phụ cấp + tăng ca x 1.5

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật hiện hành (BHXH, BHYT...).

Thưởng Lễ, Tết tháng 13.

Thưởng thêm tháng 14 nếu bạn là nhân viên xuất sắc nhất tổ.

Thưởng thêm nếu hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

