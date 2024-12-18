Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu, lên ý tưởng, triển khai các bài PR cho công ty;
Lên ý tưởng nội dung, xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung cho các kênh truyền thông, các chiến dịch marketing - truyền thông;
Soạn thảo văn bản liên quan đến báo chí, truyền thông, marketing;
Theo dõi, báo cáo và xử lý các thông tin truyền thông;
Thực hiện các hoạt động truyền thông đối ngoại, tài trợ, giải thưởng được phê duyệt;
Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị/phòng ban triển khai chương trình, sự kiện của công ty phục vụ truyền thông thương hiệu, marketing, hỗ trợ kinh doanh;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Báo chí, Marketing, Truyền thông...
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông - Thương hiệu, kiến thức PR& Branding, Marketing...
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành TPBVSK, Mỹ phẩm, Thực phẩm bổ sung
Có khả năng biên tập, viết bài PR, soạn thảo văn bản, viết nội dung Marketing; các nội dung truyền thông (kịch bản, lời dẫn...)
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công việc khoa học và tối ưu; khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt
Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng sắp xếp, tổ chức, thích ứng và làm việc nhóm.
Có đam mê về công nghệ kỹ thuật số, hiểu biết tốt về các Mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok,...);biết cách ứng dụng các công cụ online marketing.
Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13, sinh nhật,...
Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm
Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài
Tham gia các hoạt động nội bộ, Teambuilding, GalaDinner.
Được cấp trang thiết bị làm việc
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

