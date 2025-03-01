Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 174
- 176
- 178
- 180 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
ZADEZ VIETNAM Cần tuyển nhân viên PG, PB:
Chi tiết Công việc:
Chăm sóc hàng hóa, gia tăng diện tích trưng bày trên kệ
Tạo mối quan hệ, hỗ trợ Cửa hàng trưởng
Đẩy mạnh doanh số của các cửa hàng được giao
Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ < 30 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại điểm bán
Khả năng quản lý hàng hóa và công việc được giao
Giao tiếp tốt, biết tư vấn hàng hóa là 1 lợi thế
Trung thực, nhiệt tình, chịu khó, trách nhiệm.
Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương căn bản & phụ cấp xăng xe, điện thoại: 6.700.000 vnđ + Thưởng KPI
Chế độ BHXH đầy đủ sau 02 tháng thử việc
Phúc lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
