Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 174 - 176 - 178 - 180 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc

ZADEZ VIETNAM Cần tuyển nhân viên PG, PB:

Chi tiết Công việc:

Chăm sóc hàng hóa, gia tăng diện tích trưng bày trên kệ

Tạo mối quan hệ, hỗ trợ Cửa hàng trưởng

Đẩy mạnh doanh số của các cửa hàng được giao

Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Nam, nữ < 30 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại điểm bán

Khả năng quản lý hàng hóa và công việc được giao

Giao tiếp tốt, biết tư vấn hàng hóa là 1 lợi thế

Trung thực, nhiệt tình, chịu khó, trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản & phụ cấp xăng xe, điện thoại: 6.700.000 vnđ + Thưởng KPI

Chế độ BHXH đầy đủ sau 02 tháng thử việc

Phúc lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

