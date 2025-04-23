Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH KSMC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- A10HH6 Việt Hưng – Quận Long Biên – TP. Hà Nội, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài.
- Tìm kiếm, xây dựng và quản lý đối tác nước ngoài
- Thiết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển đối tác nước ngoài ở Việt Nam.
- Tổ chức hội thảo kỹ thuật và giới thiệu sản phẩm ở Việt Nam
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thành thạo
- Sử dụng tốt máy tính văn phòng và internet
- Tốt nghiệp các trường khối kinh tế, ngoại ngữ hoặc kỹ thuật
- Yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp, có khả năng làm việc độc lập
Tại Công Ty TNHH KSMC Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến cao
- Thu nhập tốt (Lương + thưởng)
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, YTE…ect…
Hồ sơ bằng tiếng Anh nộp qua VietnamWorks hoặc nộp trực tiếp tại:
- Khu vực Hà Nội: Công ty TNHH KSMC
A10HH6 Việt Hưng – Quận Long Biên – TP. Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
