Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - A10HH6 Việt Hưng – Quận Long Biên – TP. Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

- Làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài.

- Tìm kiếm, xây dựng và quản lý đối tác nước ngoài

- Thiết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển đối tác nước ngoài ở Việt Nam.

- Tổ chức hội thảo kỹ thuật và giới thiệu sản phẩm ở Việt Nam

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thành thạo

- Sử dụng tốt máy tính văn phòng và internet

- Tốt nghiệp các trường khối kinh tế, ngoại ngữ hoặc kỹ thuật

- Yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp, có khả năng làm việc độc lập

Được Hưởng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến cao

- Thu nhập tốt (Lương + thưởng)

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, YTE…ect…

Hồ sơ bằng tiếng Anh nộp qua VietnamWorks hoặc nộp trực tiếp tại:

- Khu vực Hà Nội: Công ty TNHH KSMC

A10HH6 Việt Hưng – Quận Long Biên – TP. Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển

