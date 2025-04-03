Tuyển Dịch vụ quảng cáo TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ sản xuất nội dung truyền thông về sự kiện (viết bài, chụp ảnh, edit video). Ứng viên sử dụng máy ảnh mức độ khá tốt.

- Biên dịch bài viết sang tiếng Anh. Kĩ năng viết tiếng Anh ở mức độ khá.

- Hỗ trợ các hoạt động tổ chức sự kiện học sinh, hội thảo (lên kế hoạch sự kiện, hậu cần và truyền thông).

- Các hoạt động khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang học năm 2,3,4, thực sự đam mê truyền thông, thực sự có mong muốn trải nghiệm, học hỏi công việc thực tế, để tích lũy kinh nghiệm.

- Sinh viên cần có kĩ năng viết bài, chụp ảnh, edit video ở mức độ cơ bản, khá.

- Thời gian thực tập từ 4-6 tháng. Tối thiểu 20h/tuần. Parttime hoặc Fulltime linh hoạt. Bắt đầu từ T04/2025. Cần đáp ứng được thời gian thực tập.

- Chuyên ngành theo học: Truyền thông đa phương tiện, Báo chí, Ngoại ngữ, Ngoại giao, Kinh tế, ...

- Cầu tiến, ham học hỏi, nhiệt tình, chăm chỉ.

Tại TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lựa chọn 1: Hỗ trợ tiền 2tr (tự túc ăn) nếu fulltime, 1tr (tự túc ăn) nếu parttime. Hoặc

Lựa chọn 2: Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại trường trong thời gian thực tập.

- Nhận được thư xác nhận, dấu mộc từ trưởng đơn vị về quá trình thực tập.

- Được trải nghiệm môi trường truyền thông giáo dục chuyên nghiệp, bài bản (Quy mô hơn 1700 học sinh và giáo viên).

- Được đào tạo về truyền thông, tổ chức sự kiện, học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ truyền thông, nhà báo giáo dục thực thụ giàu kinh nghiệm. Được góp ý, hiệu đính sản phẩm cá nhân sao cho hoàn thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin