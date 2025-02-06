Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, sảnh chung cư HH2, tòa Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quay chụp, dựng video ads theo yêu cầu.
- Thực hiện các kế hoạch check in lớp học để lan tỏa hiệu ứng truyền thông.
-Tìm hiểu, phân tích insights khách hàng, thị trường, sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng quảng cáo.
- Hỗ trợ tổ chức, triển khai các sự kiện, hội thảo, workshop,...
- Viết bài viết mạng xã hội, nội dung website, bản tin nội bộ, hoặc các tài liệu truyền thông khác.
- Sáng tạo nội dung đa phương tiện như hình ảnh, video, và infographic để tăng tính hấp dẫn.
- Quản lý và cập nhật thường xuyên các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, youtube, v.v.).
- Xây dựng chiến dịch: Thiết kế các chiến dịch seeding nhằm tăng tương tác, thu hút người dùng mới, và duy trì sự quan tâm của khách hàng hiện tại.
-Phối hợp với các team khác như Content, Design, sản phẩm...để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng đến khách hàng.
-Sẵn sàng tham gia cũng như nhận nhiệm vụ cho các hoạt động chung của phòng truyền thông và công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên 6 tháng kinh nghiệm trở lên, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn.
- Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, nhiều ý tưởng.
- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.
- Biết chỉnh sửa, dựng video cơ bản qua Capcut, Canva.
- Trung thực, chăm chỉ, sẵn sàng di chuyển để làm sự kiện, quay chụp video,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 đến 15 triệu tùy theo thỏa thuận và năng lực + thưởng thêm theo doanh thu của cơ sở.
- Được đóng BHXH, nghỉ phép theo luật định.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,... của công ty.
- Được làm việc cùng đồng nghiệp trẻ trung, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên các vị trí cao hơn: trưởng team, quản lý, trưởng phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngách 25 ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

