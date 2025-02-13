Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty CP Trạng Nguyên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tổ 1, Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Lên kế hoạch truyền thông và phát triển nội dung của fanpage, website, youtube và [protected info] hút được sự theo dõi, quan tâm của phụ huynh có con trong độ tuổi. Report và chịu trách nhiệm KPIs phát triển từng kênh được giao.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của các kênh social: Tiktok, Facebook, Youtube...

Phối hợp cùng team để xây dựng và phát triển hình ảnh của thương hiệu. Sáng tạo những ấn phẩm truyền thông cho thương hiệu.

Lên ý tưởng, kịch bản sự kiện truyền thông; hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ.

Viết bài PR, quan hệ báo chí theo chiến dịch truyền thông nếu có.

Quản trị thương hiệu trên các kênh group cộng đồng

Tham gia các công việc chung của phòng Marketing theo yêu cầu của Trưởng phòng/ Trưởng nhóm.

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục (báo chí hoặc truyền thông giáo dục về sách).

Khả năng tư duy về ngôn ngữ và hình ảnh quảng cáo tốt.

Biết "chắt lọc" tinh hoa từ ý tưởng gốc để phù phép tạo ra câu chữ, ngôn từ sáng tạo.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Nhanh nhẹn, chủ động, tư duy tích cực.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian & xử lý tình huống tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng lập kế hoạch & điều phối công việc cụ thể.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực Giáo dục.

Chế độ đãi ngộ:

Thu nhập : 8M-15M (thỏa thuận trao đổi trong buổi PV)

Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.

Trợ cấp ăn trưa, gửi xăng xe, phụ cấp trách nhiệ[protected info] quy định của Công ty.

Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa

BHXH, BHYT, [protected info] quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

