Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 245A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Dịch vụ quảng cáo

Host Livestream trên các nền tảng TMĐT

Lên kịch bản và ý tưởng cho phiên live

Hỗ trợ và setup bối cảnh livestream theo chủ đề của từng chiến dịch.

Đồng hành cùng team Media quay, dựng video review về sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT

Kinh nghiệm: Trên 02 tháng trong lĩnh vực livestream.

Ưu tiên ứng viên ngành mỹ phẩm, là đẹp

Tại CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (09 triệu – 13 triệu) + Thưởng + Hoa hồng

Đóng BHXH theo quy định

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin