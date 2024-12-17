Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 245A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Host Livestream trên các nền tảng TMĐT
Lên kịch bản và ý tưởng cho phiên live
Hỗ trợ và setup bối cảnh livestream theo chủ đề của từng chiến dịch.
Đồng hành cùng team Media quay, dựng video review về sản phẩm.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT
Kinh nghiệm: Trên 02 tháng trong lĩnh vực livestream.
Ưu tiên ứng viên ngành mỹ phẩm, là đẹp
Tại CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (09 triệu – 13 triệu) + Thưởng + Hoa hồng
Đóng BHXH theo quy định
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAG VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
