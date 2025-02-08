Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đường 55A , Phường Tân Tạo,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phụ trách livestream . Tương tác với KH trên các nền tảng FB , Tiktok
Lên ý tưởng và viết nội dung livestream phù hợp với từng chiến dịch
Tự tin , thân thiện trước ống kính
Các công việc khác liên quan đến livestream, quay video,... theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm livestream.
Giọng nói thân thiện, dễ nghe.
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính.
Chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Am hiểu các công nghệ và xu hướng livestream hiện tại.
Sẵn sàng triển khai và phát triển ý tưởng một cách nhiệt tình.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện với đội ngũ quản lý tâm lý và đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Được xét thưởng và tăng lương định kỳ, hưởng mức lương xứng đáng với năng lực.
Cơ hội phát triển và sáng tạo trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10 Đường 55A, khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

