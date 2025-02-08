Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường 55A , Phường Tân Tạo,Hồ Chí Minh

Phụ trách livestream . Tương tác với KH trên các nền tảng FB , Tiktok

Phụ trách livestream . Tương tác với KH trên các nền tảng FB , Tiktok

Lên ý tưởng và viết nội dung livestream phù hợp với từng chiến dịch

Tự tin , thân thiện trước ống kính

Các công việc khác liên quan đến livestream, quay video,... theo yêu cầu của Quản lý

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm livestream.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm livestream.

Giọng nói thân thiện, dễ nghe.

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính.

Chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Am hiểu các công nghệ và xu hướng livestream hiện tại.

Sẵn sàng triển khai và phát triển ý tưởng một cách nhiệt tình.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện với đội ngũ quản lý tâm lý và đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Được xét thưởng và tăng lương định kỳ, hưởng mức lương xứng đáng với năng lực.

Cơ hội phát triển và sáng tạo trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Minh

