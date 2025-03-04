Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - / - /

Mô Tả Công Việc

- Chụp hình, quay phim

- Edit, chỉnh sửa video, hình ảnh

- Phối hợp cùng team lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video, hình ảnh

- Đóng góp ý tưởng, triển khai các chiến dịch marketing

- Xây dựng và quản lý nội dung hình ảnh, video trên social media

- Chịu trách nhiệm sáng tạo, biên tập nội dung các sản phẩm marketing

- Đảm bảo tiến độ KPI và báo cáo kết quả chiến dịch theo ngày/ tuần/ tháng/ năm

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản Lý và Ban Giám Đốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (09h00-18h00, nghỉ trưa từ 12h-13h00).

- T7 WFH (9h00-12h)

- Chủ nhật: Off

Yêu Cầu Công Việc

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên nam

- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng (ngành Marketing là một lợi thế)

- Chịu được áp lực công việc, chịu học hỏi và có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm

- Tối thiểu 01 - 02 năm làm việc cùng vị trí

- Có khả năng giao tiếp tốt (Biết Tiếng Anh là một lợi thế, có một số công việc cần đọc tài liệu Tiếng Anh)

- Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh, quay phim & các phần mềm chuyên cho thiết kế và tạo dựng video như Adobe Premiere, After Effects, Capcut...

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

