Tuyển Dịch vụ quảng cáo VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại VUIHOC.vn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận định hướng từ công ty, nghiên cứu và xác định các KOLs/Influencers phù hợp với chiến lược quảng bá của công ty.
Liên hệ, thương lượng và thỏa thuận hợp tác trực tiếp với KOLs/Influencers hoặc thông qua các agency
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch hợp tác với KOLs theo mục tiêu cụ thể của từng dự án.
Theo dõi tiến độ thực hiện của KOLs, đảm bảo nội dung được sản xuất đúng thời gian và đúng yêu cầu.
Hỗ trợ KOLs trong quá trình thực hiện chiến dịch, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch KOL marketing dựa trên các chỉ số như: reach, engagement, ROI...
Đưa ra đề xuất tối ưu hóa các chiến dịch dựa trên dữ liệu thu thập được.
Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để cung cấp ý tưởng và tài liệu hỗ trợ KOLs thực hiện nội dung chất lượng.
Theo dõi xu hướng KOL marketing và đề xuất các phương pháp tiếp cận mới.
Thực hiện các hoạt động thanh toán cho đối tác theo hợp đồng
Xử lí các công việc phát sinh khác được phân công bởi quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ở vị trí tương đương.
Hiểu biết sâu về các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng facebook và xu hướng nội dung mới.
Có kinh nghiệm làm việc với KOLs/Influencers, khả năng thương lượng và xây dựng mối quan hệ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ như Social Listening, Google Analytics, hoặc các phần mềm đo lường hiệu quả khác.
Ứng viên sinh năm từ 1993 - 2002.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Tổng thu nhập gross từ 10 - 20 triệu đồng/ tháng
Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định của luật
Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

