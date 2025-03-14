Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- C59 Phú Thuận,Kdc Nam Long Phú Thuận. Phường Phú Thuận. Quận 7.,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Sản xuất video ngắn quảng cáo, giới thiệu đăng trên nền tảng Tiktok
Tham gia vào quy trình lên ý tưởng, kịch bản và tạo dựng nội dung video
Chụp và chỉnh sửa các hình ảnh sản phẩm đăng trên các nền tảng của công ty
Hỗ trợ thiết kế hình ảnh sản phẩm, banner,...
Phối hợp với team vận hành triển khai các chiến dịch marketing trên các trang xã hội của Công ty
Hỗ trợ các bạn host về phần hình ảnh trong phiên live
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm; đặc biệt ưu tiên ứng viên đã từng làm việc về cắt ghép chỉnh sửa
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa
Kỹ năng nắm bắt nhu cầu người dùng
Tư duy nhanh nhạy, cập nhật xu hướng nhanh
Có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đội nhóm
Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG: (thương lượng theo năng lực)
Được đóng BH theo quy định
Các quyền lợi nhân viên theo quy định của Công ty
8h30-17h30 (nghỉ trưa 12:00-13:00)
Thời gian làm việc
Thứ Hai đến Thứ Bảy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
