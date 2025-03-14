Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - C59 Phú Thuận,Kdc Nam Long Phú Thuận. Phường Phú Thuận. Quận 7.,Hồ Chí Minh

Dịch vụ quảng cáo

Sản xuất video ngắn quảng cáo, giới thiệu đăng trên nền tảng Tiktok

Tham gia vào quy trình lên ý tưởng, kịch bản và tạo dựng nội dung video

Chụp và chỉnh sửa các hình ảnh sản phẩm đăng trên các nền tảng của công ty

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh sản phẩm, banner,...

Phối hợp với team vận hành triển khai các chiến dịch marketing trên các trang xã hội của Công ty

Hỗ trợ các bạn host về phần hình ảnh trong phiên live

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm; đặc biệt ưu tiên ứng viên đã từng làm việc về cắt ghép chỉnh sửa

Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa

Kỹ năng nắm bắt nhu cầu người dùng

Tư duy nhanh nhạy, cập nhật xu hướng nhanh

Có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG: (thương lượng theo năng lực)

Được đóng BH theo quy định

Các quyền lợi nhân viên theo quy định của Công ty

8h30-17h30 (nghỉ trưa 12:00-13:00)

Thời gian làm việc

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OCATOK COSMETIC (VIỆT NAM)

