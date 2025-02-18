Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần thời trang TH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 254 Cô Bắc, Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp Livestream trên Shopee để giới thiệu và bán các sản phẩm thời trang Thiều Hoa
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, CTKM, hướng dẫn khách hàng đặt hàng, lấy mã giảm giá...
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có).
Livestream cho brand Paradox thuộc Thiều Hoa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ/LGBT độ tuổi từ 18 - 25.
Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.
Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem, chốt đơn và bắt trend tốt.
Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương: 50.000 - 150.000/giờ
• Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, cách thức livestream nếu chưa có kinh nghiệm.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
• Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước.
• Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH
