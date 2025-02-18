Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 254 Cô Bắc, Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1

Trực tiếp Livestream trên Shopee để giới thiệu và bán các sản phẩm thời trang Thiều Hoa

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, CTKM, hướng dẫn khách hàng đặt hàng, lấy mã giảm giá...

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có).

Livestream cho brand Paradox thuộc Thiều Hoa

Nam/Nữ/LGBT độ tuổi từ 18 - 25.

Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.

Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem, chốt đơn và bắt trend tốt.

Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 50.000 - 150.000/giờ

• Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, cách thức livestream nếu chưa có kinh nghiệm.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

• Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước.

• Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH

