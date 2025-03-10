Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Khả năng sáng tạo nội dung đa kênh (Website, Fanpage, Group, Tiktok...)

- Xây dựng ý tưởng, sáng tạo thông điệp, nội dung cho các video, chiến dịch quảng cáo, PR, marketing,...

- Phối hợp cùng team tổ chức sự kiện PR, Marketing, ngoại khóa cho sinh viên

- Phối hợp với SEO tạo ra các bài viết chất lượng.

- Xây dựng và phát triển cộng đồng (Group, Fanpage vệ tinh, MKT 0 đồng...)

- Ưu tiên ứng viên có khả năng Video Editor.

- Lên kế hoạch và báo cáo kết quả công việc theo định kỳ.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 35 tuổi

- Giới tính: Nữ

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing

Phẩm chất tính cách, kỹ năng mềm:

- Tư duy sáng tạo và khả năng viết nội dung quảng cáo, PR tốt.

- Có khả năng xây dựng kịch bản, quay, dựng Video là lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí tương đương (ưu tiên từng làm trong lĩnh vực giáo dục)

Kỹ năng làm việc

- Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng đàm phán, thuyết phục.

- Có tư duy hệ thống, tư duy phân tích số liệu và chuẩn hóa quy trình làm việc.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch, quản lý tối ưu chi phí.

- Có khả năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm.

- Sáng tạo, linh hoạt.

- Chủ động, trung thực và trách nhiệm trong công việc

Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương:

+ Thu nhập: 8.000.000đ – 10.000.000đ

2. Phụ cấp:

+ Hưởng phụ cấp theo chức vụ.

+ Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty.

+ Trường hợp phải đi công tác: Có xe của công ty.

3. Bảo hiểm:

+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.

4. Chế độ đãi ngộ khác:

- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, các ngày lễ, Tết,...

- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc: phí công tác, tiếp khách, đồng phục....

- Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần.

5. Chế độ thử việc

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng bộ phận.

- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech

