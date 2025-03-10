Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Khả năng sáng tạo nội dung đa kênh (Website, Fanpage, Group, Tiktok...)
- Xây dựng ý tưởng, sáng tạo thông điệp, nội dung cho các video, chiến dịch quảng cáo, PR, marketing,...
- Phối hợp cùng team tổ chức sự kiện PR, Marketing, ngoại khóa cho sinh viên
- Phối hợp với SEO tạo ra các bài viết chất lượng.
- Xây dựng và phát triển cộng đồng (Group, Fanpage vệ tinh, MKT 0 đồng...)
- Ưu tiên ứng viên có khả năng Video Editor.
- Lên kế hoạch và báo cáo kết quả công việc theo định kỳ.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing
Phẩm chất tính cách, kỹ năng mềm:
- Tư duy sáng tạo và khả năng viết nội dung quảng cáo, PR tốt.
- Có khả năng xây dựng kịch bản, quay, dựng Video là lợi thế.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí tương đương (ưu tiên từng làm trong lĩnh vực giáo dục)
Kỹ năng làm việc
- Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng đàm phán, thuyết phục.
- Có tư duy hệ thống, tư duy phân tích số liệu và chuẩn hóa quy trình làm việc.
- Có khả năng xây dựng kế hoạch, quản lý tối ưu chi phí.
- Có khả năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm.
- Sáng tạo, linh hoạt.
- Chủ động, trung thực và trách nhiệm trong công việc
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing
Phẩm chất tính cách, kỹ năng mềm:
- Tư duy sáng tạo và khả năng viết nội dung quảng cáo, PR tốt.
- Có khả năng xây dựng kịch bản, quay, dựng Video là lợi thế.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí tương đương (ưu tiên từng làm trong lĩnh vực giáo dục)
Kỹ năng làm việc
- Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng đàm phán, thuyết phục.
- Có tư duy hệ thống, tư duy phân tích số liệu và chuẩn hóa quy trình làm việc.
- Có khả năng xây dựng kế hoạch, quản lý tối ưu chi phí.
- Có khả năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm.
- Sáng tạo, linh hoạt.
- Chủ động, trung thực và trách nhiệm trong công việc
Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ lương:
+ Thu nhập: 8.000.000đ – 10.000.000đ
2. Phụ cấp:
+ Hưởng phụ cấp theo chức vụ.
+ Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty.
+ Trường hợp phải đi công tác: Có xe của công ty.
3. Bảo hiểm:
+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.
4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, các ngày lễ, Tết,...
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc: phí công tác, tiếp khách, đồng phục....
- Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần.
5. Chế độ thử việc
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng bộ phận.
- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất.
+ Thu nhập: 8.000.000đ – 10.000.000đ
2. Phụ cấp:
+ Hưởng phụ cấp theo chức vụ.
+ Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty.
+ Trường hợp phải đi công tác: Có xe của công ty.
3. Bảo hiểm:
+ Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.
4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, các ngày lễ, Tết,...
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc: phí công tác, tiếp khách, đồng phục....
- Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần.
5. Chế độ thử việc
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng bộ phận.
- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI