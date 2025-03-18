Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

- Quản lý các nền tảng mạng xã hội của TGĐ (Tiktok, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedln..)

- Đăng bài theo kế hoach, đảm bảo nội dung nhất quán với thương hiệu cá nhân

- Trả lời bình luận, tin nhắn, tương tác với khán giả để xây dựng cộng đồng

- Phân tích dữ liệu (tương tác, tiếp cận, follow), báo cáo hiệu suất hàng tuần, tháng, quý.

- Đề xuất các chiến lược phát triển kênh hiệu quả hơn

- Theo dõi các xu hướng social media để áp dụng hiệu quả hơn

- Lên lịch làm việc, quay chụp, sắp xếp lịch làm việc với team và các bên liên quan.

- Hỗ trợ chuẩn bị trang phục, phụ kiện phù hợp với nội dung

- Điều phối công việc giữa các bộ phận để đảm bảo tiến độ

- Kết nối với KOLs, KOC, đối tác để tăng độ phủ sóng.

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ hoặc trung cấp chuyên ngành truyền thông, PR, thời trang, trang sức, MKT, báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 1 năm trong việc quản lý mạng xã hội

- Hiểu rõ thuật toán và cách hoạt động của các nền tảng mạng xã hội

- Có tư duy chiến lược và phát triển thương hiệu

- Khả năng giao tiếp tốt, phản hồi nhanh chóng và chuyên nghiệp

- Biết sử dụng các công cụ phân tích social media như Meta Bussiness Suite, Tiktok Analytics, Google Analytics là một lợi thế.

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;

Yêu thích thời trang, trang sức và có tư duy tốt,

Chủ động, trách nhiệm, có thể làm việc theo nhóm, theo dealine gấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương cứng: 10.000.000 - 20.000.000

Phụ cấp: 500.000

Thưởng chuyên cần: 200.000

Thưởng hiệu quả công việc

Chế độ phúc lợi:

Hỗ trợ ăn, ở, đi lại và công tác phí khi đi công tác theo quy định công ty;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;

Đánh giá xem xét điều chỉnh lương 2 lần/năm;

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show, Vietnam fashion week,...

Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước;

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Địa chỉ làm việc: 29 Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ chủ nhật)

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (Nghỉ trưa 12h -13h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin