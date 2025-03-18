Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH FOLINAS
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH FOLINAS

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty
- Thiết kế, chỉnh sửa video có sẵn cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok .
- Làm việc theo yêu cầu của trưởng phòng

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm quay dựng capcut
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành POD
Sẵn sàng học hỏi và làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8tr đến 15 tr + Commision
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Đi du lịch 2 lần 1 năm
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết
Được học về tư duy và cách thức kinh doanh tại thị trường Mỹ.
Được học về thị hiếu khách hàng và cách quảng bá sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FOLINAS

CÔNG TY TNHH FOLINAS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 524 đường Láng

