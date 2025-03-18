Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty

- Thiết kế, chỉnh sửa video có sẵn cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok .

- Làm việc theo yêu cầu của trưởng phòng

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm quay dựng capcut

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành POD

Sẵn sàng học hỏi và làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8tr đến 15 tr + Commision

Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước

Đi du lịch 2 lần 1 năm

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định

Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)

Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết

Được học về tư duy và cách thức kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Được học về thị hiếu khách hàng và cách quảng bá sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

