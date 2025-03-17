Tuyển Dịch vụ quảng cáo Trang Sức Luxury Beluxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Trang Sức Luxury Beluxe
- Hà Nội:
- 23 NGÕ HUẾ , quận hai bà trưng , hà nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sáng tạo và xuất bản nội dung trên các nền tảng như Facebook, Instagram, Tiktok , ..
Nghiên cứu định hướng công ty, xu hướng hành vi khách hàng và dịch vụ công ty để sáng tạo nội dung.
Làm việc chặt chẽ với Ekip sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thành phẩm đúng với định hướng, ý tưởng.
Lên layout, content cho các ấn phẩm của công ty (giới thiệu sản phẩm, sự kiện, chiến dịch MKT...)Làm việc trực tiếp với designer, editor và theo sát tiến độ công việc.
Tham gia các buổi quay video cùng team media, thể hiện nội dung theo ý tưởng, kịch bản đã được duyệt
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sản xuất nội dung
Ngoại ngữ: Giao tiếp, ưu tiên có kinh nghiệm học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.
Có kiến thức tốt về tổ chức sản xuất, sáng tạo nội dung đa phương tiện
Có hiểu biết, overview về kỹ năng quay dựng video là 1 lợi thế
Tại Trang Sức Luxury Beluxe Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết , team building…
Môi trường làm việc sang trọng
Cafe , trà , bánh phục vụ miễn phí
Hầm để xe miễn phí
Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị và máy tính làm việc
Có lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trang Sức Luxury Beluxe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
