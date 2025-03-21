Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P103 - 25 Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trực tiếp thực hiện các công việc sản xuất hình ảnh, video phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu theo đúng quy chuẩn Brand Guideline trên các nền tảng mạng xã hội (website, facebook, tiktok, …) phục vụ truyền thông và kinh doanh nội bộ

- Sắp xếp layout, ý tưởng nội dung video truyền thông

- Phối hợp cùng các bộ phận khác (content creator, …) để lên ý tưởng, nội dung, kịch bản và sản xuất các video, bộ hình, livestream, bài viết, … phục vụ công tác truyền thông, tăng nhận diện thương hiệu

- Theo dõi, phân tích và nghiên cứu số liệu, hiệu quả về bài đăng và chiến dịch để đưa ra đề xuất phù hợp

- Biên tập nội dung để đảm bảo chất lượng trước khi đăng tải

- Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của phòng Marketing

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có ít nhất 6 tháng đến 1 năm thực hiện các công việc tương đương

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành điện ảnh, thiết kế, quay dựng, marketing, truyền thông, báo chí, … hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Sử dụng thành thạo các phương tiện quay chụp, các phần mềm edit ảnh và video (premier, capcut, illustrator, photoshop, …)

- Có khả năng sáng tạo, bắt trend xu hướng và tư duy thẩm mỹ, cảm nhận nghệ thuật tốt

- Có trách nhiệm trong công việc và tuân thủ deadline được giao

- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến, không ngại thử thách bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI Thì Được Hưởng Những Gì

- Giờ làm việc: 08h30 – 17h30 từ Thứ 2 đến hết Thứ 7

- Nghỉ trưa: 12h30 – 13h30

- Nghỉ hàng tuần: 02 ngày Thứ 7 và các ngày Chủ nhật trong tháng

1. Quyền lợi

1.

Quyền lợi

- Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000

- Thử việc: 01 tháng 85% lương cứng

- Chế độ phép năm, BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ sau 03 tháng làm việc

- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, …

- Thưởng hoa hồng theo dự án nếu đạt hiệu quả tốt

- Thưởng chủ động và hiệu suất công việc hàng tháng

- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

- Được tạo điều kiện thực chiến, học tập, nâng cao chuyên môn

- Được hỗ trợ nhiệt tình, bài bản trong quá trình làm việc

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin