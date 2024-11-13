Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cầu Giấy ...và 12 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Bạn có niềm đam mê trong việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé? Bạn muốn làm việc trong môi trường đẳng cấp quốc tế, tại những bệnh viện hàng đầu như Việt Pháp và Quốc Tế Mỹ? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn gia nhập đội ngũ “Angels” của Care With Love
Mô tả công việc:
Chăm sóc và thực hiện massage thư giãn cho mẹ bầu khi đi khám thai, giúp họ giảm căng thẳng và cảm thấy thoải mái hơn.
Chăm sóc massage cho sản phụ sau sinh, hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe và giúp họ lấy lại vóc dáng sau sinh một cách nhanh chóng và an toàn.
Thực hiện massage và tắm cho trẻ sơ sinh theo tiêu chuẩn IAIM, mang lại sự thư giãn và hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho bé yêu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NỮ, Tốt nghiệp các ngành y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc các khóa học chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và bé là một lợi thế.
Tâm huyết, yêu nghề, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
Đam mê chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, mong muốn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc (thu nhập trung bình từ 8 - 15 triệu/tháng).
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép năm và nhiều phúc lợi đặc biệt khác theo chính sách của công ty.
Đào tạo chuyên sâu: Được tham gia các khóa đào tạo bài bản về massage mẹ bầu, chăm sóc da mặt, massage chân và thủy liệu cho bé từ các chuyên gia hàng đầu hoàn toàn miễn phí.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng lên các vị trí như Trưởng nhóm kỹ thuật viên, Quản lý Spa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102S AN DƯƠNG VƯƠNG, P.9, Q.5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

