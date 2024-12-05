Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 17 đường Nguyễn Trãi, Phường Xuân Hòa, Long Khánh, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công tác của điều dưỡng tại Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đồng Nai

Điều Dưỡng Khoa Khám có trách nhiệm về:

+ Quá trình bệnh nhân đến khám mắt

+ Hồ sơ bệnh án

+ Tư vấn bệnh nhân

+ Thuốc và vật tư sử dụng trong phòng khám

+ Sự an toàn của bệnh nhân và thân nhân

Trách nhiệm về quá trình bệnh nhân đến khám mắt

+ Chuẩn bị bệnh nhân

+ Nhận hồ sơ

+ Gọi bệnh nhân

+ Đưa bệnh nhân đến bàn bác sĩ khám

+ Chuyển hồ sơ khám mắt đến bàn nhập hồ sơ vào phần mềm His

+ Chăm sóc bệnh nhân theo y lệnh của bác sĩ (rửa mắt, nhỏ thuốc, tra thuốc, nhỏ giãn, ... )

+ Nhận toa thuốc đưa cho bác sĩ ký tên

+ Chuẩn bị bệnh nhân làm các thủ thuật, thăm dò chẩn đoán, laser

+ Đưa bệnh nhân đến địa điểm làm thủ thuật, thăm dò chẩn đoán, tiêm nội nhãn, laser

+ Nhận các kết quả của CLS chuyển Bác sĩ.

+ Khi kết thúc khám, chuyển hồ sơ và toa thuốc ra bộ phận thu ngân

Trách nhiệm về hồ sơ bệnh án

Trách nhiệm về tư vấn bệnh nhân

Địa chỉ làm việc: 17 đường Nguyễn Trãi, Phường Xuân Hòa, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng trở lên.

Kiến thức chuyên môn điều dưỡng cơ bản, kiến thức chuyên khoa và hiểu biết xã hội

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết tình huống

Phẩm chất: Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, lắng nghe tích cực, thay đổi và chấp nhận thay đổi phù hợp với môi trường công việc tốc độ cao. Có ý thức xây dựng và phát triển chuyên ngành điều dưỡng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Hệ Thống BV Mắt Sài Gòn

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân

Chính sách giảm giá cho người thân áp dụng toàn hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin