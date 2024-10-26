Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ tá các dịch vụ về thẩm mỹ (Tiểu phẫu, đại phẫu):

• Phụ bác sĩ trong những ca mổ & điều trị thẩm mỹ cho khách hàng

• Chuẩn bị máy móc, dụng cụ hỗ trợ Bác sĩ trước và trong khi Bác sĩ điều trị cho khách.

• Báo cáo khi có trường hợp đặc biệt về tác dụng phụ khi điều trị cho khách hàng về các sự cố hỏng hóc của máy móc trang thiết bị cho Trưởng khoa để có biện pháp khắc phục ngay.

• Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ hiện có của bộ phận để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu.

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

• Phối hợp với Lễ tân, các phòng dịch vụ và phòng ban khác có liên quan để CSKH.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: Từ 24 – 35. Ưu tiên nam giới • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề.

• Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm về hồi sức cấp cứu • Có kinh nghiệm tối thiếu 01 năm trở lên, làm việc về ngoại khoa hoặc tại các phòng khám/bệnh viện thẩm mỹ, có kinh nghiệm phụ dịch vụ PTTM. • Có kinh nghiệm thực hiện dịch vụ hút mỡ là một lợi thế. • Cẩn thận, tỉ mỉ và sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ/tháng + Phụ cấp

• Thu nhập từ 20,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng, thoả thuận chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

• Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước;

• Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ; thưởng lễ, Tết theo hoạt động kinh doanh.

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện tập thể dành riêng cho CBNV Công ty.

• Phụ cấp gửi xe;

• Cơ hội được học hỏi, phát triển và thăng tiến cao.

• Các quyền lợi khác theo quy định của luật Lao động và các chính sách ưu đãi của Công ty đối với CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

