Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
- Hà Nội: 99 Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hiểu và nắm rõ về vai trò, cách thức đăng nhập, các thao tác phần mềm His/Lis/ Pac
Tiếp đón, hướng dẫn, thực hiện quy trình đo DHST
Trợ giúp Bác sĩ nhập liệu hồ sơ bệnh án trong suốt quá trình thăm khám nội khoa và các chuyên khoa lẻ.
Phụ giúp, hỗ trợ Bác sĩ làm thủ thuật, tư vấn, hướng dẫn KH chăm sóc vết thương tại nhà sau thủ thuật
Lắng nghe, tiếp nhận và xử lý các phàn nàn, khiếu nại của KH. Báo cáo TBP hoặc cấp quản lý cao hơn nếu vượt quá quyền hạn xử lý.
Quản lý Trang thiết bị, vật tư, theo khoa phòng do TBP phân công.
Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn & thực hiện thành thạo kỹ năng chuyên môn Điều dưỡng, đáp ứng tất cả các yêu cầu công việc chuyên môn Điều dưỡng của Phòng khám
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên với vị trí tương đương
Có được đào tạo bài bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
