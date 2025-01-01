Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Hiểu và nắm rõ về vai trò, cách thức đăng nhập, các thao tác phần mềm His/Lis/ Pac

Tiếp đón, hướng dẫn, thực hiện quy trình đo DHST

Trợ giúp Bác sĩ nhập liệu hồ sơ bệnh án trong suốt quá trình thăm khám nội khoa và các chuyên khoa lẻ.

Phụ giúp, hỗ trợ Bác sĩ làm thủ thuật, tư vấn, hướng dẫn KH chăm sóc vết thương tại nhà sau thủ thuật

Lắng nghe, tiếp nhận và xử lý các phàn nàn, khiếu nại của KH. Báo cáo TBP hoặc cấp quản lý cao hơn nếu vượt quá quyền hạn xử lý.

Quản lý Trang thiết bị, vật tư, theo khoa phòng do TBP phân công.

Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn & thực hiện thành thạo kỹ năng chuyên môn Điều dưỡng, đáp ứng tất cả các yêu cầu công việc chuyên môn Điều dưỡng của Phòng khám

Có chứng chỉ hành nghề do Sở Y Tế, Bộ Y tế cấp

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên với vị trí tương đương

Có được đào tạo bài bản

Phụ cấp ăn trưa : 35k/ca 8 tiếng(hoặc qua ca trưa)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động

Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty

Các chế độ khác theo quy định của công ty

