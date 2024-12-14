Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Thực hiện tiếp đón người bệnh ân cần, niềm nở, nhập thông tin phân loại và hướng dẫn người bệnh vào các Phòng khám chuyên khoa.

2. Phụ bác sĩ khám và thực hiện chăm sóc người bệnh theo y lệnh.

3. Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật/quy định của khối điều dưỡng, của Phòng khám.

4. Tham gia thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

5. Lập kế hoạch dự trù và thực hiện mua sắm công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao định kỳ hoặc đột xuất.

6. Bảo quản và sử dụng các thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao hiệu quả, tiết kiệm.

7. Tham gia hoàn thiện các hồ sơ bệnh án liên quan đến nội dung của điều dưỡng.

8. Tham gia lịch trực theo yêu cầu của Giám đốc Chuyên môn.

9. Thực hiện thêm các công việc do Điều dưỡng trưởng hoặc Giám đốc Chuyên môn giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng.

- Có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành điều dưỡng.

- Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 01 năm làm việc tại Bệnh viện, Phòng khám.

- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật/Tiếng Anh

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Trung thực, nhanh nhẹn. tận tâm, trách nhiệm, thân thiện.

- Sức khỏe tốt.

- Vi tính: Biết sử dụng phần mềm văn phòng, phần mềm khám bệnh, chữa bệnh.

Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh phù hợp với bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn: 8 -20 triệu

- Đóng bảo hiểm full theo mức lương

- Chính sách khám chữa bệnh cho bản thân và gia đình

- Thưởng lương T13 và ngày lễ

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại Việt Nam/Nhật Bản

- Môi trường làm việc quốc tế văn minh, chất lượng

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày, 5.5 ngày/tuân, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin