Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
- Hà Nội: 287 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tiếp đón khách hàng tới khám, chữa bệnh
Giải thích cho khách hàng hiểu về việc ký form đồng ý điều trị.
Phụ giúp bác sĩ thực hiện các dịch vụ về khám và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho khách hàng
Tùy vào dịch vụ khách hàng sử dụng, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị cần thiết, vệ sinh công cụ dung cụ, luôn sẵn sàng trước khi khách hàng điều trị.
Sau khi khách điều trị, giải thích cho khách hàng về đơn thuốc, hướng dẫn sử dụng, các hướng dẫn cần thiết sau khi điều trị.
Có kinh nghiệm điêu trị nội nha, phục hình răng sứ là một lợi thế
Tiếp đón khách hàng tới khám, chữa bệnh
Giải thích cho khách hàng hiểu về việc ký form đồng ý điều trị.
Phụ giúp bác sĩ thực hiện các dịch vụ về khám và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho khách hàng
Tùy vào dịch vụ khách hàng sử dụng, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị cần thiết, vệ sinh công cụ dung cụ, luôn sẵn sàng trước khi khách hàng điều trị.
Sau khi khách điều trị, giải thích cho khách hàng về đơn thuốc, hướng dẫn sử dụng, các hướng dẫn cần thiết sau khi điều trị.
Có kinh nghiệm điêu trị nội nha, phục hình răng sứ là một lợi thế
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Giọng nói nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm
Không nói ngọng
Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ các ngày lễ tết và hưởng tháng lương thứ 13
Được tham gia teambuilding, nghỉ mát
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...
Có cơ hội được đào tạo phát triển kỹ năng & làm việc với Bác sỹ Nha khoa hàng đầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI