Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 43 Liên Phường, Phước Long B, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Bạn có niềm đam mê trong việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé? Bạn muốn làm việc trong môi trường đẳng cấp quốc tế, tại những bệnh viện hàng đầu như Việt Pháp và Quốc Tế Mỹ? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn gia nhập đội ngũ “Angels” của Care With Love và mang đến trải nghiệm thư giãn, phục hồi sức khỏe cho hàng ngàn bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Mô tả công việc:

Mô tả công việc

Chăm sóc và thực hiện massage thư giãn cho mẹ bầu khi đi khám thai, giúp họ giảm căng thẳng và cảm thấy thoải mái hơn. Chăm sóc massage cho sản phụ sau sinh, hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe và giúp họ lấy lại vóc dáng sau sinh một cách nhanh chóng và an toàn. Thực hiện massage và tắm cho trẻ sơ sinh theo tiêu chuẩn IAIM, mang lại sự thư giãn và hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho bé yêu.

Nếu bạn yêu thích công việc chăm sóc sức khỏe và muốn mang đến sự bình an, hạnh phúc cho mẹ và bé, hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay!

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu nghề, tận tâm và có trách nhiệm cao với công việc. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc (thu nhập trung bình từ 8 - 15 triệu/tháng). Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép năm và nhiều phúc lợi đặc biệt khác theo chính sách của công ty. Đào tạo chuyên sâu: Được tham gia các khóa đào tạo bài bản về massage mẹ bầu, chăm sóc da mặt, massage chân và thủy liệu cho bé từ các chuyên gia hàng đầu hoàn toàn miễn phí. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng lên các vị trí như Trưởng nhóm kỹ thuật viên, Quản lý Spa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE

