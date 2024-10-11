Tuyển Điều dưỡng Công Ty Cổ Phần Y Tế SCT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 - 58 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

● Cùng trưởng phòng chuyên môn/quản lý cơ sở lên kế hoạch về vật tư, dụng cụ y tế

● Trực tiếp tham gia vào công tác điều dưỡng, phục vụ khách hàng

● Sắp xếp,bố trí lịch làm việc cho đội ngũ điều dưỡng

● Tham gia tuyển dụng và đào tạo, phát triển đội ngũ điều dưỡng tại phòng khám

● Giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn, phục vụ khách hàng của đội ngũ điều dưỡng khi có sự cố phát sinh.

● Hỗ trợ các phòng ban khác tại phòng khám trong công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Độ tuổi: >=32 tuổi

● Học vấn: ○ Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng ○ Có chứng chỉ hành nghề ○ Ưu tiên có chứng chỉ kiểm soát nhiễm khuẩn

● Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí điều dưỡng trưởng trong môi trường y tế

● Kỹ năng: ○ Kỹ năng tiêm truyền tốt ○ Có kỹ năng sắp xếp công việc ○ Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt ○ Có kỹ năng xử lý sốc phản vệ ● Thái độ: Cẩn thận, trách nhiệm, chi tiết ● Yêu cầu khác: ○ Ngoại hình ưa nhìn ○ Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương

Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế SCT Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng (Lương cứng: 10.000.000đ/tháng + Lương hiệu quả + phụ cấp vượt ca) Phụ cấp cơm trưa: 30.000đ/ca + gửi xe miễn phí. Được đóng BHXH theo luật BHXH, đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và quy định của Công ty. Được tham gia các chương trình đào tạo về chuyên môn và kỹ năng để nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn, dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong hệ thống tổ chức. Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc sức khỏe cao cấp Môi trường làm việc tử tế, đồng nghiệp trẻ, năng động, nhiệt tình Nghỉ 1 ngày/ tuần (Đăng ký từ đầu tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế SCT

