Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam

Điều dưỡng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng tới sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng, tiêm truyền, thay băng, cắt chỉ, sơ cứu, cấp cứu, phụ mổ.... Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình trị liệu, dặn dò tại chỗ cách chăm sóc sau khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ theo yêu cầu trong phạm vi công việc.
Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng.
Làm việc theo sự phân công và điều động của Bác sĩ, quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp Y trở lên.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo nghiệp vụ điều dưỡng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở, phòng khám về làm đẹp, thẩm mỹ
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc và tập thể.

Tại Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp + Tiền Dịch vụ + % Doanh thu (nếu có) + Thưởng (nếu có).
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam

Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 166 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

