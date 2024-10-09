Tuyển Điều dưỡng CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát vị trí làm việc hàng ngày cho các điều dưỡng trong khoa để đảm bảo việc chăm sóc Bệnh nhân với chất lượng tốt nhất, phân công điều dưỡng tham gia làm các thủ thuật trong phạm vi cho phép như: cắt chỉ, thay băng, tiêm truyền... Tham gia đào tạo nhân viên mới, hỗ trợ các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho nhân viên trong khoa như: đào tạo kỹ năng mềm, giao tiếp ứng xử, đào tạo phần mềm... Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Trưởng phòng điều dưỡng về các hoạt động điều dưỡng tại khoa. Đánh giá năng lực nhân viên trong khoa. Tổ chức thực hiện vào viện, chuyển viện, chuyển khoa, ra viện... theo đúng quy định. Quản lý buồng bệnh và công tác vệ sinh trong khoa. Xử lý các vấn đề liên quan đến chuyên môn kỹ thuật và các phàn nàn của khách hàng tại khoa trong phạm vi cho phép. Dự trù VVP/ VTTH/TTB, y dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh tại khoa. Quản lý tài sản trong phạm vi được phân công đã được bàn giao. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.

Giám sát vị trí làm việc hàng ngày cho các điều dưỡng trong khoa để đảm bảo việc chăm sóc Bệnh nhân với chất lượng tốt nhất, phân công điều dưỡng tham gia làm các thủ thuật trong phạm vi cho phép như: cắt chỉ, thay băng, tiêm truyền...

Tham gia đào tạo nhân viên mới, hỗ trợ các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho nhân viên trong khoa như: đào tạo kỹ năng mềm, giao tiếp ứng xử, đào tạo phần mềm...

Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Trưởng phòng điều dưỡng về các hoạt động điều dưỡng tại khoa.

Đánh giá năng lực nhân viên trong khoa.

Tổ chức thực hiện vào viện, chuyển viện, chuyển khoa, ra viện... theo đúng quy định.

Quản lý buồng bệnh và công tác vệ sinh trong khoa.

Xử lý các vấn đề liên quan đến chuyên môn kỹ thuật và các phàn nàn của khách hàng tại khoa trong phạm vi cho phép.

Dự trù VVP/ VTTH/TTB, y dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh tại khoa.

Quản lý tài sản trong phạm vi được phân công đã được bàn giao.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng trở lên. Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng. Có kinh nghiệm làm quản lý từ 03 năm trở lên. Sử dụng thành thạo phầm mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh. Năm vững kiến thức chuyên môn về y học và quy trình điều trị bệnh tật. Có kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn. Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhân viên. Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên mới.

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng trở lên.

Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

Có kinh nghiệm làm quản lý từ 03 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo phầm mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh.

Năm vững kiến thức chuyên môn về y học và quy trình điều trị bệnh tật.

Có kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn.

Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhân viên.

Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên mới.

Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Bệnh viện. Được hưởng các ưu đãi đặc biệt (khám chữa bệnh cho bản thân, gia đình,...). Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Bệnh viện.

Được hưởng các ưu đãi đặc biệt (khám chữa bệnh cho bản thân, gia đình,...).

Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin