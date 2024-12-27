Tuyển Điều hành tour DACOTOURS Co., Ltd làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực điện thoại nhận booking của các đại lý của công ty, trả lời mail hàng ngày cho khách hàng và đại lý.

Liên hệ đặt dịch vụ ăn uống cho nhà hàng, khách sạn, tàu, xe qua điện thoại, email, fax

Lên lệnh điều tour, lệnh điều xe cho HDV và lái xe hàng ngày, chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến chuyến tour.

Ghi nhận và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong tour.

Ghi nhận và xử lý các phản hồi của đại lý/khách hàng, ngoài phạm vi thì cần báo cho người chịu trách nhiệm trực tiếp để giải quyết kịp thời.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, ưu tiên có tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, kỹ năng tổng hợp và xử lý tình huống.

Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng word, excel, outlook

Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại DACOTOURS Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % tour

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty và các chế độ theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động như du lịch hàng năm, được cấp đồng phục, thưởng lễ tết,...

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực

Có cơ hội học tập và đào tạo những kĩ năng nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn.

Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DACOTOURS Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin