Tuyển Điều hành tour DACOTOURS Co., Ltd làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

DACOTOURS Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
DACOTOURS Co., Ltd

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại DACOTOURS Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực điện thoại nhận booking của các đại lý của công ty, trả lời mail hàng ngày cho khách hàng và đại lý.
Liên hệ đặt dịch vụ ăn uống cho nhà hàng, khách sạn, tàu, xe qua điện thoại, email, fax
Lên lệnh điều tour, lệnh điều xe cho HDV và lái xe hàng ngày, chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến chuyến tour.
Ghi nhận và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong tour.
Ghi nhận và xử lý các phản hồi của đại lý/khách hàng, ngoài phạm vi thì cần báo cho người chịu trách nhiệm trực tiếp để giải quyết kịp thời.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, ưu tiên có tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, kỹ năng tổng hợp và xử lý tình huống.
Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng word, excel, outlook
Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại DACOTOURS Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % tour
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty và các chế độ theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động như du lịch hàng năm, được cấp đồng phục, thưởng lễ tết,...
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực
Có cơ hội học tập và đào tạo những kĩ năng nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn.
Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DACOTOURS Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DACOTOURS Co., Ltd

DACOTOURS Co., Ltd

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 195 Đặng Vũ Hỷ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

