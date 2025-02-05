Tuyển Điều hành tour Travel Plus Co; làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 An Cư 5, Sơn Trà, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các requests theo sự phân công của cấp quản lý: làm chương trình, tính giá, thương lượng giá và follow up kết quả.

Điều hành đoàn bao gồm tất cả các dịch vụ, phối hợp với phòng vé và bộ phận visa về các công việc chuyên môn.

Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ, hợp tác chặt chẽ với các bộ phận, các đối tác và hướng dẫn viên.

Kết hợp với bộ phận sản phẩm làm các chương trình tour (seat-in-coach), tìm kiếm, đưa ra ý tưởng thiết kế các tour mới, lạ, độc đáo nhằm giới thiệu, tư vấn các sản phẩm mới cho khách hàng.

Phối hợp kế toán theo dõi công nợ của khách hàng và đối tác.

Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu từ cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học (ưu tiên chuyên ngành du lịch, quản trị kinh doanh, ngoại ngũ)

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Nói và viết tiếng Anh tốt, TOEIC 6.0.

Có khả năng thuyết phục và thương lượng tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao và tinh thần làm việc theo nhóm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Đam mê du lịch và có mong muốn làm việc lâu dài trong ngành du lịch

Tại Travel Plus Co; Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc:

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Có cơ hội thăng tiến cao.

2. Hưởng các chế độ:

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao Động.

- Thưởng theo qui định Công ty.

- Du lịch hằng năm cùng công ty.

- Được tham gia những khóa học do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Travel Plus Co;

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin