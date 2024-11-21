Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 20 An Thượng 9, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm hiểu, cập nhật thông tin mới nhất các tour tuyến.

- Xây dựng và tính giá chương trình du lịch.

- Trả lời, tư vấn cho khách hàng, thuyết phục khách sử dụng dịch vụ của công ty.

- Điều hành, đặt dịch vụ và theo dõi quá trình thực hiện tour, quyết toán tour.

- Đóng góp các ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển thị trường.

- Phát triển và cập nhật kiến thức về xu hướng thị trường cạnh tranh và khách hàng.

- Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành chuyên ngành du lịch – lữ hành hoặc ngoại ngữ.

- Sử dụng thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.

- Hiểu biết về du lịch, các tuyến điểm, các nhà cung cấp dịch vụ.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.

- Khả năng nắm bắt công việc tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.

- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc sử dụng tốt tiếng Trung 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, hiện đại, giàu trải nghiệm.

- Môi trường làm việc lành mạnh và linh hoạt.

- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.

- Có cơ hội đi du lịch trong và nước ngoài.

- Mức lương thỏa thuận + hoa hồng tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI

