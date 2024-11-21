Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 20 An Thượng 9, Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tìm hiểu, cập nhật thông tin mới nhất các tour tuyến.
- Xây dựng và tính giá chương trình du lịch.
- Trả lời, tư vấn cho khách hàng, thuyết phục khách sử dụng dịch vụ của công ty.
- Điều hành, đặt dịch vụ và theo dõi quá trình thực hiện tour, quyết toán tour.
- Đóng góp các ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển thị trường.
- Phát triển và cập nhật kiến thức về xu hướng thị trường cạnh tranh và khách hàng.
- Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành chuyên ngành du lịch – lữ hành hoặc ngoại ngữ.
- Sử dụng thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.
- Hiểu biết về du lịch, các tuyến điểm, các nhà cung cấp dịch vụ.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.
- Khả năng nắm bắt công việc tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc sử dụng tốt tiếng Trung 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, hiện đại, giàu trải nghiệm.
- Môi trường làm việc lành mạnh và linh hoạt.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.
- Có cơ hội đi du lịch trong và nước ngoài.
- Mức lương thỏa thuận + hoa hồng tùy theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
