Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 20 An Thượng 9, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm hiểu, cập nhật thông tin mới nhất các tour tuyến.
- Xây dựng và tính giá chương trình du lịch.
- Trả lời, tư vấn cho khách hàng, thuyết phục khách sử dụng dịch vụ của công ty.
- Điều hành, đặt dịch vụ và theo dõi quá trình thực hiện tour, quyết toán tour.
- Đóng góp các ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển thị trường.
- Phát triển và cập nhật kiến thức về xu hướng thị trường cạnh tranh và khách hàng.
- Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành chuyên ngành du lịch – lữ hành hoặc ngoại ngữ.
- Sử dụng thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.
- Hiểu biết về du lịch, các tuyến điểm, các nhà cung cấp dịch vụ.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.
- Khả năng nắm bắt công việc tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc sử dụng tốt tiếng Trung 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, hiện đại, giàu trải nghiệm.
- Môi trường làm việc lành mạnh và linh hoạt.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.
- Có cơ hội đi du lịch trong và nước ngoài.
- Mức lương thỏa thuận + hoa hồng tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: A1, Khu tái định cư đường 32, tổ dân phố số 9, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

