Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và thuyết phục khách hàng ký hợp đồng du lịch.
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thiết kế chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Làm việc với các đối tác như khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, v.v. để đặt dịch vụ.
Theo dõi quá trình tour diễn ra và hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh (hủy tour, thay đổi lịch trình, khiếu nại của khách hàng,...)
Đảm bảo khách hàng hài lòng với các dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
Có khả năng ứng biến, xử lý tình huống
Ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng: Các ngày lễ, Tết, thành lập công ty và thành tích xuất sắc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
