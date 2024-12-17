Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và thuyết phục khách hàng ký hợp đồng du lịch.

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thiết kế chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Làm việc với các đối tác như khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, v.v. để đặt dịch vụ.

Theo dõi quá trình tour diễn ra và hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh (hủy tour, thay đổi lịch trình, khiếu nại của khách hàng,...)

Đảm bảo khách hàng hài lòng với các dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Có khả năng ứng biến, xử lý tình huống

Ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng: Các ngày lễ, Tết, thành lập công ty và thành tích xuất sắc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.