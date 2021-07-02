Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Ê Kê làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Ê Kê làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Ê Kê
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty Cổ Phần Ê Kê

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- 216 Lương Thế Vinh, Hải Tân, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Truyền thông:
- Lập kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo của công ty;
- Liên hệ đối tác cung cấp dịch vụ để: lấy báo giá, triển khai các hạng mục đã được duyệt, hợp đồng, hóa đơn, giấy tờ liên quan
- Báo cáo ban TGĐ kết quả/ hiệu quả truyền thông sau chương trình
- Viết bài PR, booking bài PR trên báo;
2. Content website/app
- Viết nội dung bài review cửa hàng (chuẩn SEO);
- Đăng bài review, hình ảnh đã xử lý lên web/app
- Viết bài SEO: về dịch vụ của app;
3. Content quảng cáo
- Viết nội dung landing page các chương trình khuyến mãi,
- Viết nội dung clip giới thiệu CTKM
4. Quản lý Facebook Fanpage
5. Quản lý các group vệ tinh
6. Quản trị website/ app

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và các chuyên ngành có liên quan
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình
- Biết photoshop, có khiếu thẩm mỹ
- Có đam mê về marketing
- Có kinh nghiệm vận hành APP, SEO WEB, FACE ADS là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng + phần trăm doanh số không giới hạn
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân
- Review lương 6 tháng/1 lần
- Nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phòng, tạo dựng và phát triển sự nghiệp
- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ê Kê

Công Ty Cổ Phần Ê Kê

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 216 Lương Thế Vinh, Phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

