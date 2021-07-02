Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Ê Kê làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - 216 Lương Thế Vinh, Hải Tân, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Truyền thông:

- Lập kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo của công ty;

- Liên hệ đối tác cung cấp dịch vụ để: lấy báo giá, triển khai các hạng mục đã được duyệt, hợp đồng, hóa đơn, giấy tờ liên quan

- Báo cáo ban TGĐ kết quả/ hiệu quả truyền thông sau chương trình

- Viết bài PR, booking bài PR trên báo;

2. Content website/app

- Viết nội dung bài review cửa hàng (chuẩn SEO);

- Đăng bài review, hình ảnh đã xử lý lên web/app

- Viết bài SEO: về dịch vụ của app;

3. Content quảng cáo

- Viết nội dung landing page các chương trình khuyến mãi,

- Viết nội dung clip giới thiệu CTKM

4. Quản lý Facebook Fanpage

5. Quản lý các group vệ tinh

6. Quản trị website/ app

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và các chuyên ngành có liên quan

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình

- Biết photoshop, có khiếu thẩm mỹ

- Có đam mê về marketing

- Có kinh nghiệm vận hành APP, SEO WEB, FACE ADS là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng + phần trăm doanh số không giới hạn

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân

- Review lương 6 tháng/1 lần

- Nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phòng, tạo dựng và phát triển sự nghiệp

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin