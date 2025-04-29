Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH23.CT1A, Tầng 3, Tòa Iris Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai và tối ưu các chiến dịch Digital Marketing trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok,.............

Thực hiện và giám sát hiệu quả chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok….

Quản trị tài nguyên, tài khoản, fanpage hiệu quả.

Quản lý ngân sách quảng cáo nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả ROI, tối ưu hiệu suất trên các kênh Social Media, Affiliate Marketing.

Phối hợp với các bộ phận Content, Design, Sale hoàn thành ấn phẩm truyền thông và MKT

Báo cáo hàng tuần về những kết quả của công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-33 tuổi.

Ưu tiên các bạn nhanh nhẹn, đam mê tìm hiểu.

Khả năng Teamwork tốt tinh thần trách nghiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Facebook ads.

Có kỹ năng chạy các mục tiêu chiến dịch Facebook Ads, và sử dụng các công cụ liên quan.

Có khả năng chỉnh sửa video, ảnh cơ bản.

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với nhiều marketing có kinh nghiệm, nhiều cơ hội phát triển thêm kỹ năng công việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Thu nhập: 10.000.000 – 20.000.000 (có thể deal lương trong quá trình phỏng vấn để phù hợp với năng lực của bản thân).

Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày, PC gửi xe, PC chuyên cần.

Tuần sẽ có 2-3 buổi “trà chiều”, ăn vặt cho nhân sự.

Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn,…

Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM

