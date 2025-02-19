Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Lập kế hoạch, triển khai kênh digital marketing sản phẩm/ dịch vụ theo định hướng công ty. Hiện tại, công ty đang triển khai: 1/ Mảng thương mại các sản phẩm FMCG và 2/ Dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho đối tượng khách hàng là người Việt Nam thị trường: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Canada

Xây dựng đội ngũ/ quy trình làm việc và quản lý hoạt động bộ phận Marketing; phối hợp tuyển dụng, đào tạo đội nhóm về chuyên môn Marketing

Tổ chức, thực hiện và giám sát team marketing triển khai kế hoạch marketing, thực hiện đánh giá, đo lường kết quả từng chiến dịch quảng cáo, thực hiện đặt mục tiêu& tối ưu kết quả quảng cáo theo KPIs cụ thể

Đề xuất ý tưởng, tìm hiểu và phát triển các kênh digital marketing mới phù hợp cho sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với thị trường từng quốc gia

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

Báo cáo kết quả hoạt động của phòng marketing hàng tuần, hàng tháng cho Ban giám đốc

Nam/nữ tốt nghiệp chuyên ngành liên quan, bậc đại học trở lên từ 27-32 tuổi

Có kinh nghiệm 05-10 năm kinh nghiệm lĩnh vực digital marketing: Facebook, quản trị website/ Google Marketing; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm các kênh digital marketing khác như Tiktok, sàn TMĐT…

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm vị trí quản lý bộ phận marketing/ digital marketing; Có hiểu biết sâu về digital marketing

Có kinh nghiệm kinh doanh mảng bán lẻ; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thị trường bán lẻ quốc tế

Chủ động, thân thiện, cởi mở, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm, khả năng thích nghi và học hỏi nhanh, cầu tiến trong công việc

Lương & phụ cấp: 20- 30tr/tháng; thưởng theo KPI

BHXH, BHTN, BHYT, thưởng tháng 13, các ngày lễ trong năm, quà các dịp đặc biệt theo quy định công ty

12 ngày phép/năm

Được cung cấp máy tính và các trang thiết bị làm việc

Địa chỉ/thời gian làm việc

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu BNN; 47 Lam Sơn, P2, Q. Tân Bình, HCM

Thời gian làm việc chính thức: giờ hành chính (8h-17h30) từ t2-t7; được tự chọn nghỉ 1 buổi trong tuần

